Settecentocinquantuno nuovi casi di Covid nell'isola, uno soltanto in più di ieri, su un totale di 3.248 tamponi processati. Sono i dati contenuti nell'ultimo bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Sul fronte dell'occupazione dei posti letto negli ospedali, si registrano un ricovero in più rispetto a ieri in terapia intensiva (4) e dieci in meno in area medica (88). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.734. Nelle ultime ventiquattro ore non si è verificato alcun decesso.