Covid, da quattro giorni senza vittime

In Sardegna per il quarto giorno consecutivo non si registrano decessi dovuti al covid. I nuovi casi accertati sono 235, 250 in meno rispetto a ieri. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.448 tamponi. Il tasso di positività scende dal 18,5 al 16 per cento. In aumento i ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono 6 (1 unità in più), mentre quelli in area medica sono 93, tre in più rispetto al precedente bollettino. Aumentano invece i casi di isolamento domiciliare, in tutto 8.341 (+ 82).