Covid: nuovo aumento di contagi e un morto

Risalgono i contagi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 922 casi positivi (+ 698), di cui 860 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.147 tamponi per un tasso di positività del 22,2 per cento. Nei reparti di terapia intensiva è ricoverato un paziente (+ 1), mentre i ricoverati in area medica sono 61 (+ 3); 4.809 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 16). Si registra il decesso di un uomo di 99 anni, residente in provincia di Sassari.