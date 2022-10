Nell'ultimo bollettino regionale (pubblicato sabato) si registrano 620 nuovi casi di positività al Covid, dei quali 534 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2996 tamponi. Stabili i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 4 (-1 rispetto al giorno prima); i pazienti ricoverati in area medica sono 94 (stesso dato del giorno prima). Aumentano di 92 i casi di isolamento domiciliare. Non si registrano decessi.