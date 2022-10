Un decesso, una donna di 95 anni, e contagi in calo in Sardegna dove si registrano 469 ulteriori casi di positività al Covid, rispetto ai 618 delle precedenti 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2772 tamponi con un tasso di positività che passa dal 20,5% al 16,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano a quota 8 mentre sono in calo quelli in area medica (81, -5). Sono, invece, 7734 i casi di isolamento domiciliare (-35).