In Sardegna, in particolare nel Sassarese, si registra un'altra vittima del covid. Lo riporta il consueto bollettino emesso dall'unità di crisi regionale. Nell'isola sono 657 i nuovi casi di positività, diagnosticati sulla base di 3139 tamponi. Diminuiscono di una unità i pazienti in terapia intensiva, 7 in totale. In calo (-2) anche i posti letto occupati in area medica: 87 in tutto. Sono invece 7802 (+8) i casi di isolamento domiciliare.