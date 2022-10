Crollo dell'aula magna, nominati i periti per indagare sulle cause

Dopo appena dodici ore sono stati affidati gli incarichi tecnici alle parti: l'ingegnere Cristiana Onnis è il perito della Procura, l'ingegner Mauro Medici quello degli indagati. Saranno necessari novanta giorni per sopralluoghi e lo studio dei documenti per poter determinare le cause del collasso della struttura.

Ci sono quattro indagati - per ora tutti in ambito universitario - per il crollo dell'aula magna di via Trentino a Cagliari. Sono il rettore Francesco Mola, il direttore generale dell'Ateneo Aldo Urru, la dirigente del settore investimenti, manutenzione immobili e impianti Antonella Sanna e Agostino Zirulia del settore investimenti e manutenzioni edilizia e impianti. Ma gli inquirenti valutano anche altre posizioni.