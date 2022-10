Danno fuoco alle tubazioni del gas, strage sventata a Sassari

Hanno dato fuoco alle tubazioni del gas di città di un palazzo in piazza del Rosario e poi sono fuggiti. Responsabili del gesto, che avrebbe potuto provocare una strage, un gruppetto di ragazzi che al momento sono in corso di individuazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Medea, la società che gestisce la rete del gas. La zona è stata messa in sicurezza mentre sono partite le indagini della Polizia locale, che ha visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.