Dinamo battuta a Treviso

La Dinamo Sassari è stata sconfitta fuori casa da Treviso per 79 a 71. Coach Bucchi nel dopo partita ha commentato così: "“Dobbiamo riuscire a trovare continuità, fondamentale a questo livello per vincere in trasferta, non solo in partita ma anche in allenamento. È troppo importante non avere “buchi” durante il match, alla fine siamo riusciti a rientrare con le due bombe di Kruslin, ma è troppo poco per riuscire a strappare il successo. Dobbiamo tornare in palestra e lavorare”