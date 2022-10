Una motovedetta della Guardia Costiera di Oristano ha soccorso due bagnanti in difficoltà che si trovavano in mare di fronte alla spiaggia di Maimoni, a Cabras. La Guardia costiera ha dapprima recuperato un 63enne, a bordo di una tavola SUP. In un secondo momento hanno recuperato in mare un 59enne che si era tuffato in mare nel tentativo aiutare alla persona che si trovava a bordo del Sup. Le due persone, visibilmente spaventate, sono state salvate e trasportate in spiaggia.