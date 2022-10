Tragedia sfiorata nelle campagne di Arbus, in località Molinus, dove un cacciatore solitario è stato raggiunto da un proiettile sparato probabilmente da un altro cacciatore. Nonostante le richieste di aiuto nessuno lo ha aiutato. Si è presentato poi in ospedale a San Gavino per farsi curare la ferita. Fortunatamente il colpo non ha raggiunto organi vitali.

I carabinieri stanno cercando di risalire a chi potrebbe aver sparato.