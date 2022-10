Giganti in mostra a Paestum

I tesori di Mont'e Prama ancora protagonisti nella promozione del patrimonio archeologico dell'Isola. Dopo San Pietroburgo, Berlino, Salonicco, Napoli e Genova, i guerrieri, arcieri e pugilatori saranno in mostra alla ventiquattresima Borsa mediterranea del turismo in programma a Paestum, in Cilento, dal 27 al 30 ottobre. La prestigiosa vetrina ospiterà lo stand della Regione sarda insieme alla fondazione dedicata ai Giganti del Sinis con cui ha stretto una collaborazione fruttuosa. Paestum rappresenta un'occasione importante per rilanciare lo sviluppo turistico e il prolungamento della stagione. Nel programma dell'evento, sabato 29 la Sardegna e il Sinis saranno al centro del dibattito con la conferenza sulla "Statuaria preistorica in Sardegna e il modello Mont'e Prama".