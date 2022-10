Gimbe, contagi in aumento (+18%) in sette giorni

I nuovi casi in Sardegna sono in aumento del 18,4 per cento rispetto alla settimana precedente.quanto Lo rileva la Fondazione Gimbe nel consueto report settimanale sul Covid. In Sardegna nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre è in peggioramento il parametro dei casi attualmente positivi per 100mila abitanti (306). I nuovi casi per 100mila abitanti suddivisi per provincia indicano un aumento record a Sassari 163 (+29,1%), seguita dalle province del Sud Sardegna 175 (+24,3%), Nuoro 230 (+17,2%), Oristano 267 (+17% rispetto alla settimana precedente), Cagliari 230 (+9). Sotto la media nazionale invece i posti letto in area medica (3,8%) e in terapia intensiva (0,5%) occupati da pazienti COVID-19. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 10,4% (media Italia 10,1%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da COVID-19 da meno di 180 giorni, pari al 1,6%.