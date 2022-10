Gli scout ripuliscono Giorgino

Dalle bombole ai vecchi televisori, dalle reti da pesca dismesse ai radiatori per auto. E poi una miriade di latte, lattine, bottiglie di vetro. 900 kg di rifiuti che capi e ragazzi dell'associazione scout AGESCI di Cagliari hanno raccolto in una giornata di lavoro lungo il litorale di Giorgino, a Cagliari. Attrezzati di guanti di lavoro e sacchi della spazzatura, hanno differenziato il materiale trovato, riempendo settanta buste. L'iniziativa ha coinvolto un centinaio di persone distribuite lungo il litorale che costeggia la statale 195. L’evento, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale e di volontariato “Ambiente e/è vita”, è stato seguito dalla pagina Instagram “@agesci_zonacagliari”.