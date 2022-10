Guidata da Alessia Orro, l'Italvolley è un rullo compressore

Ennesima vittoria della nazionale femminile di pallavolo ai campionati mondiali in corso tra Olanda e Polonia. Le azzurre, guidate in regia dalla palleggiatrice di Narbolia Alessia Orro, hanno battuto per tre a uno proprio le padroni di casa olandesi.

Il primo set è andato all'Italia con il punteggio di 25 a 13. L'Olanda ha strappato il secondo parziale, ma poi le azzurre hanno dominato il terzo set e hanno chiuso la pratica nel quarto con un 25 a 21.

L'Italia termina il girone eliminatorio a punteggio pieno e si prepara alla seconda fase, in programma da martedì.