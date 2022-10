I pastori sardi di nuovo in marcia

Sono arrivati a Cagliari da tutta la Sardegna centinaia di pastori sardi per l'attesa manifestazione davanti al Consiglio regionale in via Roma, con loro anche decine di sindaci con le fasce tricolore dalla Barbagia, Campidano, Sulcis, Sarcidano e Sarrabus-Gerrei. Previsto alle 12.30 un incontro con i consiglieri regionali, gli allevatore a tre anni dalla clamorose proteste per il prezzo del latte considerato troppo basso chiedono nuovi interventi anche alla Regione.

In particolare tra le ragioni non c'è solo il caro energia e il caro materie prime - incluse i mangimi - ma anche le modifiche alla politiche agricole europee con ricadute negative sulle campagne sarde.

