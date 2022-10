Il derby di Coppa Italia, l'Olbia supera la Torres per 2 a 1

In campo dalle 21 al Nespoli si sono fronteggiate Olbia e Torres nella sfida per la Coppa Italia di serie C. A passare in vantaggio all'11esimo sono i sassaresi sugli sviluppi di un corner dalla destra. La rete è di Scappini. Passano 18 minuti e arriva il pareggio dell'Olbia al 29esimo con Sueva. Ancora 5 minuti e i galluresi ribaltano la situazione con Zanchetta che porta il risultato sul 2 a 1. Un vantaggio che l'Olbia è riuscito a difendere fino alla fine.