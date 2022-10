I nuovi casi confermati sono 1.114 (+ 879 rispetto al precedente rilevamento), su un totale di 5128 tamponi processati. Il tasso di positività sale dal 16 al 21,7 per cento. Sono 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, 93 i pazienti in area medica. Per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi.