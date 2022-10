In Gallura la guardia di finanza scopre e sequestra una discarica a cielo aperto. Una denuncia

In Gallura la Guardia di finanza ha scoperto e sequestrato un terreno agricolo trasformato in una discarica abusiva a cielo aperto. L'appezzamento, destinato al pascolo, si estende per oltre mille metri quadri e ospita rifiuti di ogni genere: da macchine e autocarri dismessi a materiali plastico, ferroso e chimico altamente inquinanti

Secondo una nota delle Fiamme gialle, l'area rappresenta un enorme rischio per la salute. La persona che aveva in affitto il terreno da diversi anni- un sessantenne di origini emiliane e residente a Olbia, è stata denunciata.