L'incidente in serata al bivio di Codrongianos nella Zona Industriale in località la rimessa. Due le vetture coinvolte fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La squadra dei Vigili del fuoco arrivata da Sassari ha messo in sicurezza le vetture. I conducenti sono stati soccorsi dal 118. Sul posto la Polizia per i rilievi.