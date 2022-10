Non ce l'ha fatta il giovane ferito nell'incidente di giovedì sulla provinciale 17 per Villasimius, a Porto Sa Ruxi. Gabriele Viel, 19 anni, era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un altro motociclista. Le sue condizioni erano subito apparse gravissime. Ricoverato d'urgenza, è morto in ospedale. Grande la commozione a Villasimius.