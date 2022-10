Incidente mortale nel tardo pomeriggio sulla provinciale 44 tra Barumini e Tuili, fuori dal centro abitato. La vittima e' un 40enne di Cabras, che aveva partecipato al motoraduno in corso proprio a Barumini. In base alle prime informazioni, per cause ancora accertare, l'uomo sarebbe uscito fuori strada, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri.