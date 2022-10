Incidente mortale sulla Nuoro-Lanusei

Nel pomeriggio una donna di 47 anni di Fonni, Franca Mattu, è morta in un incidente stradale sulla Nuoro-Lanusei. Nello scontro, avvenuto alle porte del capoluogo barbaricino, sono stati coinvolti 4 veicoli e la strada è stata chiusa la traffico per permettere l'intervento dei soccorritori. La donna è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale a Nuoro, dove i medici ne hanno constatato la morte. Trasferite al San Francesco anche le altre tre persone coinvolte nell'incidente, che hanno riportato vari traumi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti il personale dell'anas, i carabineri, gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118.