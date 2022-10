Tamponamento sulla 126, morto un'automobilista

È morto nella notte il 65enne coinvolto in un incidente stradale ieri sera sulla statale 126, vicino a Guspini. Gianni Dessì era alla guida di un'Ape quando è stato tamponato da un'automobile. Trasportato d'urgenza all'ospedale di San Gavino, non ce l'ha fatta. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri con una pattuglia del nucleo radiomobile di Villacidro.