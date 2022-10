La Dinamo in trasferta a Treviso, Bucchi punta su Nikolic

Ultimi ritocchi per la Dinamo che si prepara ad affrontare in trasferta Treviso. La principale novità riguarda l'innesto a tempo di record di Alexei Nikolic, la guardia slovena di 27 anni ingaggiata per sostituire l'infortunato Chris Dowe che potrebbe restare a lungo lontano dal parquet. Il nuovo acquisto ha un curriculum di tutto rispetto: due scudetti in Germania e l'oro agli Europei del 2017 con la Nazionale slovena. I sassaresi sono alla ricerca del secondo successo, mentre i padroni di casa non hanno ancora vinto.