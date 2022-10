La grande scherma internazionale da domani in pedana a Cagliari

Parte domani al PalaPirastu di Cagliari e alle Palestre A e B del CONI con ingresso gratuito la prima delle due giornate dedicate alla Coppa Europa per Club di Scherma, organizzata dall’Accademia d’Armi Athos. Le gare iniziali vedranno impegnate le atlete della spada femminile e del fioretto maschile. Le finali sono previste a partire dalle 15 e 15. Nella gara di spada femminile saranno impegnate tre squadre italiane: le Fiamme Oro, campioni d’Italia, l’Esercito, detentore della Coppa Europa, e l’Aeronautica. Nella gara di spada femminile, con la squadra della Grecia, sarà in pedana anche la cagliaritana Isabella Fuccaro, vicecampionessa italiana Cadette nel 2017. Nella gara di fioretto maschile saranno due le squadre italiane impegnate: i Carabinieri, campioni d’Italia, e le Fiamme Gialle. Grande attesa anche per le star internazionali. Tra i nomi da segnalare, sicuramente, quello di Alexandra Ndolo, tedesca vicecampionessa del mondo, e quello di Coraline Vitalis, 4 volte campionessa europea. Nel fioretto maschile, tra i big mondiali, i francesi Maximilien Chastanet, Maxime Pauty e Alexandre Sido, che faranno squadra col ceco Alexander Choupenitch per il club di Issy les Moulineaux.