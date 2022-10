La reazione degli studenti, sit-in davanti al rettorato

Dopo la tragedia sfiorata stanotte è stata immediata la reazione degli studenti universitari che per oggi, intorno alle 10.30, si sono dati appuntamento davanti al rettorato di via Università per fare il punto sulla situazione e chiedere garanzie sulla stabilità di tutti gli immobili dell'Ateneo. Dopo il crollo della palazzina che, fino a poche ore prima ospitava gli studenti, l'Università di Cagliari ha sospeso le lezioni nell'area: "Ieri sera è crollato un edificio del nostro ateneo, l'aula magna Vardabasso del Polo Sa Duchessa - spiegano dall'Ateneo cagliaritano -. Stiamo lavorando già da stanotte per capire le cause di questo cedimento, collaborando con le autorità e con le forze dell'ordine intervenute. Possiamo confermare che gli edifici erano vuoti e che pertanto non ci sono stati feriti".

Di seguito il video con le parole di Francesco Stocchino, rappresentante degli stduenti dell'Ersu.