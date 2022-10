La Sardegna promossa da Fitch, rating BBB+ il più alto d'Italia

Sardegna promossa dall'agenzia Fitch con un rating di lungo periodo classificato come BBB+, superiore al rating dell'Italia, fermo a BBB. Buon controllo dei conti, delle capacità di ripagare i debiti e di programmazione dei fondi europei, queste le motivazioni. Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha parlato in conferenza stampa del rapporto: "Per la prima volta una Regione ha un rating più alto dello Stato, cioè è più affidabile dello Stato italiano - ha sottolineato il presidente della Giunta - la Sardegna è finanziariamente affidabile". Sardegna virtuosa, secondo il documento, anche per la capacità di spesa dei fondi Ue 2014-2020. A fronte di una spesa media nazionale che si attesta intorno al 60%, la Sardegna raggiunge il 69%, grazie anche alla Vertenza entrate, con la riduzione di 380 milioni del contributo al risanamento della finanza pubblica nazionale.

Il servizio di Monia Melis