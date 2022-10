L'Italia di Orro sfida gli Usa per il terzo posto

Mondiali di pallavolo femminile in Olanda: dopo la delusione della sconfitta in semifinale contro il Brasile (che sfiderà la Serbia per il titolo), le azzurre della pallavolo - guidate dalla palleggiatrice di Narbolia Alessia Orro - affrontano questo pomeriggio gli Stati Uniti nella finale per il terzo e quarto posto: appuntamento sul campo di Apeldoorn. La Orro continuerà certamente a fare parte del gruppo che andrà a caccia delle olimpiadi di Parigi 2024. Ma la gara contro le americane potrebbe essere l'ultima in panchina per il tecnico Davide Mazzanti, messo in discussione dopo la batosta di due giorni fa.

La partita tra Italia e Stati Uniti verrà trasmessa in diretta alle 16 su Rai Due, e in streaming su RaiPlay.