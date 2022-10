Lotta allo spreco alimentare

Sono sempre di più le famiglie in difficoltà, mentre è ancora tanto il cibo che viene buttato via. Ci sono però iniziative in campo per frenare queste perdite. In Sardegna 185 imprese della distribuzione automatica hanno aderito all'accordo nazionale firmato da Confida, l'associazione italiana che le rappresenta, e Fondazione Banco alimentare per la raccolta e la donazione delle eccedenze alimentari.

Le aziende sono un centinaio nel Cagliaritano e nel Sud Sardegna, 42 in provincia di Sassari, 27 nel Nuorese e 16 nell'Oristanese. L'intesa punta a eliminare del tutto lo spreco alimentare nel settore dei distributori automatici.

In tutta Italia ne sono stati installati oltre 820 mila.