Sono in corso gli preparativi per il varo al molo Ichnusa di Cagliari del nuovo prototipo di Luna Rossa. Oggi alle 13.30 l'imbarcazione sarà calata in acqua al termine di un evento che però non sarà aperto al pubblico. Il prototipo è a disposizione dell'equipaggio per una prima fase di allenamenti nel golfo degli angeli in vista della prossima America's Cup.