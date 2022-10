E' morto Giampiero Pinna

Dopo una breve malattia è morto in ospedale a Cagliari l'ex consigliere regionale Giampiero Pinna. Nato a Carbonia, è stato presidente dell'Ente minerario sardo e amministratore delegato della Progemisa, la società di ricerca dell'Emsa. Ha partecipato personalmente all'occupazione del Pozzo Sella mentre era in carica come consigliere regionale dei Democratici di sinistra, dal 1999 al 2004. Nella sua lunga carriera è stato nominato anche Commissario Straordinario del Parco Geominerario della Sardegna, oltre che coordinatore della consulta delle associazioni per il Parco Geominerario. Attualmente era presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara in rappresentanza dell'Associazione Pozzo Sella. I Funerali si svolgeranno domani, alle 15.30, nella cattedrale di Iglesias.