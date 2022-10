Mamma morta di parto, attesa per l'autopsia

Sarà effettuata oggi l'autopsia a Sassari per fare chiarezza sul decesso di Giovanna Satta, la giovane madre, originaria di Padru, morta una settimana fa in ospedale dopo un parto cesareo. Gli accertamenti sono stati disposti dal sostituto procuratore Paolo Piras, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo avviata dopo la morte della donna. L'esame dovrà anche stabilire se ci siano o meno responsabilità del personale medico su quanto accaduto. Giovanna Satta, già madre di due bimbe, era al sesto mese di gravidanza. Una gestazione a rischio che aveva richiesto un parto prematuro.