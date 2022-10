Manifestazione a Ghilarza in difesa dell'ospedale

Una delegazione a Cagliari e un presidio di una cinquantina di cittadini davanti all'ospedale di Ghilarza. Tra loro molti ex dipendenti, medici, infermieri e operatori socio sanitari ora in pensione. In mano una mela, a significare che la sanità deve essere considerata come un tutt'uno. Il messaggio della manifestazione è infatti ribadire l'importanza della sanità pubblica anche a livello decentrato, e spingere sulla creazione del terzo polo sanitario regionale sull'asse Oristano-Nuoro. In più l'appello a potenziare l'ospedale “Delogu” di Ghilarza che serve un territorio vastissimo, dal Guilcer al Barigadu fino al Marghine e al Montiferru ed è passato negli ultimi anni da 240 dipendenti ad appena 60.

Il servizio di Chiara Zammitti.