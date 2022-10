Migranti, 15 salvati su un barchino alla deriva

Un altro dramma dell'immigrazione. 15 persone tra cui tre bambini e una donna sono rimasti per giorni alla deriva, prima di essere salvati - intorno alla mezzanotte - da due motovedette della Guardia Costiera di Cagliari e di Sant'Antioco, un elicottero della Sezione Elicotteri della Guardia Costiera di Decimo e due aerei Be-350 di Frontex, uno di stanza a Cagliari e uno giunto appositamente dalla Calabria per proseguire le operazioni anche di notte. Il barchino era partito da Annaba in Algeria martedì. Le ricerche dei migranti era iniziate giovedì sera e sono proseguite senza sosta fino a a ieri. La barca, con il motore in avaria, era a 20 miglia a nord ovest dell’isola di San Pietro. I migranti sono provati ma in buona salute.