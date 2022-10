Minaccia la compagna e i carabinieri, fermato con il taser

Prima ha aggredito la compagna. Poi ha minacciato i carabinieri intervenuti per difendere la donna. I militari hanno dovuto usare il taser per fermare un 66enne di Cagliari, che, ubriaco, impugnava un coltello. I militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato l'uomo per maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza al pubblico ufficiale. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata dalla donna che era stata aggredita dall'uomo e minacciata con il coltello. Dopo l'intervento dei militari, l'uomo è stato trasferito in caserma con un'ambulanza del 118 e, poi, trasportato per accertamenti all'ospedale Santissima Trinità.