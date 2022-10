Moby: in estate 2023 nuove navi green per passeggeri e merci

Arriveranno probabilmente a fine anno, ma saranno operative sulla Olbia-Livorno tra la primavera e l'estate 2023 le due nuovi navi green di Moby, la Fantasy e la Legacy.

Dopo il varo tecnico nei cantieri cinesi, i due traghetti, "più grandi e green del mondo" fa sapere la compagnia, saranno presentate in anteprima con le livree della "balena" al TTG di Rimini, oltre alle proposte per la prossima stagione turistica. Si tratta di due mezzi navali gemelli con 237 metri di lunghezza, 32 di larghezza e una stazza di 69500 tonnellate, possono trasportare fino a 2500 passeggeri in 550 cabine ciascuna, mentre nei garage possono trasportare fino a 1300 auto o 300 camion.

I motori, che potranno essere anche alimentati a Gnl, hanno una potenza di 10,8 megawatt, per una velocità di crociera di 23,5 nodi, con punte di 25 nodi.