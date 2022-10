Monta protesta contro eolico, a rischio Einstein Telescope di Lula

Monta la protesta dei sindaci del Nuorese, riuniti oggi al Museo del Costume di Nuoro, per ribadire il no alla realizzazione di un parco eolico tra Bitti e Lula, autorizzato dal Governo Draghi col Dpcm del 12 ottobre, che andrebbe ad interferire con il progetto dell'Einstein Telescope di Sos Enattos a Lula, candidato per l'Italia a ospitare il Centro europeo di misurazione delle onde gravitazionali. Decine di Consigli comunali in assemblea hanno votato all'unanimità il documento letto dal sindaco di Lula Mario Calia per chiedere al Governo l'annullamento dell'autorizzazione.

