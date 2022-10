Nebbia su Cagliari, disagi in aeroporto

Voli dirottati o con arrivo in ritardo a Cagliari a causa della scarsa visibilità in pista. Un improvviso banco di nebbia, calato sulla città poco prima delle 9, sta creando disagi nei collegamenti aerei con l'aeroporto, in particolare si segnalano problemi di visibilità per i velivoli in arrivo. Un primo volo, proveniente da Bergamo e che avrebbe dovuto toccare il suolo alle 9, è stato dirottato ad Alghero. Altri tre aerei, provenienti da Torino, Verona e Cuneo, stavano attendendo l'evolversi della situazione volando in tondo sopra Villasimius. Secondo le ultime informazioni, tutti e 3 sono stati dirottati su Alghero. Mentre un quinto volo, proveniente da Londra, è stato indirizzato su Olbia. La situazione sta ora migliorando e il banco di nebbia si sta lentamente diradando.

La nebbia questa mattina ha avvolto tutta la città dal porto all'hinterland. Lo stesso fenomeno ha interessato anche il Sulcis Iglesiente.