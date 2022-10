Niente da fare contro Malaga, la Dinamo cede sul suo campo

La Dinamo Sassari è stata sconfitta per 76 a 87 dagli spagnoli del Malaga. Il match è rimasto in equilibrio per 35 minuti, poi Malaga ha avuto la meglio nella parte finale della partita. Inserita nel gruppo G, Sassari rivedrà la Champions fra due settimane: appuntamento per il 19 ottobre in casa del Salonicco.