Olbia e Torres in cerca di gol

Ottava giornata di campionato per la Lega Pro non semplice per le due squadre sarde del girone B. La Torres sfiderà in casa il Siena, capolista insieme a Reggiana e Fiorenzuola. Oltre tremila i biglietti venduti per il match contro un avversario ancora imbattuto, titolare della miglior difesa del campionato: neanche un gol nelle ultime sei partite. La Torres cerca invece la prima vittoria sul campo del Vanni Sanna, dopo due pareggi e una sconfitta.

L'Olbia vola invece in Liguria: affronterà la Virtus Entella nello stadio di Chiavari. Ancora nessuna vittoria e zero gol fuori casa per i galluresi, che hanno l'obbligo, per il futuro, di ritrovare forza in attacco. Dopo l'impegno in serie C, per i bianchi il prossimo avversario sarà la Lucchese in Coppa Italia.