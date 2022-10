Olmedo, uomo in ristorante si ferisce alla mano con una pistola

Un uomo di 45 anni si è ferito accidentalmente con una pistola artigianale che teneva in uno zaino. E' successo in un ristorante di Olmedo, nel quale l'uomo era entrato per pranzare. Sedendosi a tavola, ha lasciato cadere a terra lo zaino, all'interno del quale si trovava l'arma. A quel punto è partito un colpo che lo ha ferito a due dita della mano. Soccorso da un'équipe del 118, è stato successivamente trasportato all'ospedale, piantonato dai carabinieri della Compagnia di Alghero cui sono affidate le indagini. I militari dovranno appurare cosa effettivamente è accaduto e soprattutto perché l'uomo avesse con sé una pistola artigianale.