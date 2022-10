Grave incidente sul lavoro a Stintino. E' successo in un bed and breakfast. Un operaio che stava lavorando sul tetto dell'edificio per effettuare delle manutenzioni è caduto per circa 4 metri. Soccorso dal 118, è stato poi portato d'urgenza in elicottero all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Non si conoscono le sue condizioni di salute.