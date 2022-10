Operazione antidroga a Oristano, oltre 250 chili di cannabis sequestrati

Un'operazione antidroga dei carabinieri tra Oristano e la provincia ha portato al sequestro di 257 kg di cannabis, oltre a bilancini di precisione, denaro e altro materiale, che per gli inquirenti è collegato all'attività di spaccio. Otto persone sono state arrestate e altre 20 denunciate. Sono state 25 invece le perquisizioni effettuate tra la città e i paesi del circondario, San Vero Milis, Cabras, Narbolia, Sedilo, Riola Sardo, Zeddiani e Nurachi. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono partite in estate, durante le attività di controllo dei militari che hanno permesso di individuare una fitta rete di piccoli spacciatori. Tra gli arrestati ci sono due persone di Oristano, due di Sedilo e quattro di Riola Sardo, trovati in possesso di quantità consistenti di droga.