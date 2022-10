Dovevano rientrare a casa ieri sera dopo una battuta di pesca a largo di Porto Pino ma non sono mai tornati. La famiglia ha subito chiesto aiuto e fatto scattare l'allarme. Da ore gli uomini della Guardia Costiera cercano due persone al largo di Sant'Antioco. Un padre di 62 anni e la figlia di 30. Entrambi sardi. Erano a bordo di un natante da diporto di 5 metri. In campo prima un elicottero poi un aereo della Capitaneria e quattro mezzi navali ma per ora nessuna traccia.