Padre e figlia morti in mare: la Procura dà il via libera all'autopsia

Il caso di padre e figlia morti in mare nel Sulcis. La procura di Cagliari ha accolto la richiesta da parte della famiglia di un'autopsia sul corpo dell'uomo - che presenta segni di un trauma cranico. L'esame domani mattina è stato affidato al medico legale Roberto Demontis.

In un primo momento l'orientamento dei magistrati era di non procedere con ulteriori esami e quindi di celebrare i funerali. Mercoledì sera era stato infatti stato rilasciato il nulla osta. Finora è stato escluso l'intervento di terzi, anche se non è stata ricostruita la dinamica dell'incidente né è stata trovata la barca di Gianmarco e Valentina Murgia con cui erano usciti da Porto Pino per pescare.