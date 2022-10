Pandemia, situazione stabile

In Sardegna 224 ulteriori casi di positività al coronavirus, una ventina in meno rispetto a quelli registrati ieri. Un solo decesso nella ASL di Sassari. Nessun nuovo paziente ricoverato nei raparti di terapia intensiva, che scendono di una unità. Ricoverati in area medica sono 58, con ulteriori due letti occupati.

4793 sono i casi di isolamento domiciliare, 46 in più rispetto a 24 ore fa.

Secondo la rilevazione Agenas, la situazione in area non critica in Sardegna è stabile con il 3% di posti covid, mentre non ci sono dati per valutare quella nelle rianimazioni.

COVID: AGENAS, AL 7% OCCUPAZIONE REPARTI, +2% IN 6 GIORNI

Percentuale cresce in 6 regioni.Occupazione intensive ferma a 1%

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - La percentuale dei posti letto

occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri, dopo essere

aumentato di 2 punti percentuali in 6 giorni, è stabile al 7%

nelle ultime 24 ore (un anno fa era al 5%) e due regioni

superano il 15%: Umbria (17%) e Pa Bolzano (23%). E' ferma

all'1%, invece, la percentuale di terapie intensive occupate da

pazienti Covid in Italia (un anno fa era al 5%) e tutte le

regioni sono sotto il 10%. Questi i dati relativi al 2 ottobre,

elaborati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari

regionali (Agenas).

Rispetto al giorno precedente, la percentuale di posti

occupati per Covid-19 nelle corsie dei reparti ospedalieri di

area medica (o non critica), importante parametro per valutare

l'impatto della pandemia sulle strutture sanitarie, cala in

Basilicata (7%) e Umbria (17%). Cresce in 6 regioni e province

autonome: Abruzzo (a 11%), Emilia Romagna (8%), Friuli Venezia

Giulia (13%), Marche (8%), Pa Bolzano (23%), Pa Trento (11%). Il

valore è stabile nelle restanti 13 regioni: Calabria (13%),

Campania (7%), Lazio (7%), Liguria (8%), Lombardia (6%), Molise

(4%), Piemonte (5%), Puglia (4%), Sardegna (3%), Sicilia (5%),

Toscana (5%), Valle d'Aosta (9%) e Veneto (6%).

Quanto alla percentuale di terapie intensive occupate da

pazienti con Covid-19, rispetto alla rilevazione del giorno

precedente, il valore cresce in Pa Trento (6%) e cala in 4

regioni: Basilicata (0%), Friuli Venezia Giulia (1%), Marche

(1%) e Pa Bolzano (2%). E' stabile in 13 regioni: Abruzzo (al

1%), Calabria (al 4%), Campania (1%), Emilia Romagna (2%), Lazio

(3%), Liguria (2%), Lombardia (1%), Piemonte (1%), Puglia (1%),

Sicilia (2%), Toscana (1%), Umbria (2%) e Veneto (2%). In Molise

(0%), Sardegna (0%) e Valle d'Aosta (0%) la variazione non è

disponibile. (ANSA).