Paolo Angeli in corsa per Grammy Awards

"Rade" il sogno mediterraneo di Paolo Angeli approda alla prima selezione dei Grammy Awards: il musicista di Palau, definito dal Chicago Reader tra i chitarristi maggiormente influenti e innovativi al mondo è in tour negli Stati Uniti per promuovere l'album agli oscar della musica. "Rade" è candidato come Album of the Year e Best Alternative Music Album ai Grammy Awards.

Il percorso internazionale di Rade è iniziato con i due concerti all'interno dei prestigiosi festival europei La merce (Barcellona) e Jazz a Pointiers.