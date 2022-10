Pareggio a reti inviolate per la Torres sul campo della Lucchese. La sfida al Porta Elisa termina 0-0: è il quinto risultato utile in campionato per i rossoblù.

I sassaresi hanno disputato un ottimo primo tempo, mettendo più volte in allarme la difesa toscana. Nella ripresa meglio i padroni di casa che aumentano la spinta offensiva ma alla fine prevale l'equilibrio tra le forze in campo.

Prossima sfida per la Torres tra le mura amiche del Vanni Sanna contro il Siena.