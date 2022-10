Perseguita l'ex fidanzata, 20enne arrestato per stalking

Un 20enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Sassari per atti persecutori e lesioni personali nei confronti della sua ex fidanzata e si trova ora ai domiciliari. La ragazza ha detto di avere ricevuto continui messaggi e chiamate, da parte dell'ex fidanzato, tra la sera del 16 e il pomeriggio del 17 ottobre e in una di queste telefonate il giovane avrebbe minacciato di morte sia lei che il suo attuale compagno. Con quest'ultimo - anche lui un 20enne - c'è stata una violenta lite in strada. Nello scontro sono stati utilizzati una mazza da baseball e un tubo metallico. I poliziotti - intervenuti dopo una segnalazione - hanno denunciato entrambi per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Durante la lite la ragazza ha anche riportato delle lesioni alla mano.